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Survivor'a veda eden isim belli oldu!

20 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
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Survivor'a veda eden isim belli oldu!

Survivor'dan kimin elendiği 19 Nisan Salı akşamı kesinlik kazandı. Yarışmacı sayısı her geçen gün azalırken Survivor All Star'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur'un oy sıralaması eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı bu hafta en az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen ismin Yağmur olduğunu duyurdu. Survivor'dan elenen Yağmur gözyaşlarına boğularak çok üzgün olduğunu söyledi.

Survivor rüyası biten Yağmur gözyaşları içerisinde son kez duygularını ifade etti. Elendiği için üzgün olduğunu söyleyen yarışmacı, "Buradan gidiyorum ama kendim gibi gidiyorum, karakterimden hiç ödün vermedim. Buraya çok alıştım... Burada dik durabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Güzeldi burada olmak. Malesef gözyaşlarımı tutamıyorum. Elbet herkes elenecek buradan ve finalde tekrar buluşacağız. Gerçekten hak edenin kazandığı bir sezon olsun istiyorum." dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2022 09:38
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