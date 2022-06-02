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Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor All Star'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Eleme konseyine kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan'dan en az SMS oyunu alan Sema Aydemir şampiyonluk hayallerine veda etti. İşte ayrıntılar ve Survivor'dan yansıyan kareler...

02 Haziran 2022 Perşembe 11:59
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Survivor All Star'da kim elendi?

Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Eleme adayları olan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan eleme konseyinde SMS oylamasına çıktı.

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Sema olduğunu açıkladı.

Elemenin ardından konuşan Sema, "Elimden geleni yaptım.. Çok zorlu bir Survivor yaşadım. Çok zorlandığımı itiraf etmem lazım. Şunu biliyorum bir 4 5 ayın sonunda beni özlem vuruyor. Buraya gelirken de 'Sonuna kadar pes etme' diye kendime hep söylemiştim. Burası duygusal olan insanların yeri olmadığını biliyorum. O yüzden hep savaşçı ve sert olmaya çalıştım. Survivor olduğuma inanıyorum. Buradan giderken ağlayarak gitmek istemiyorum. Herkesi özleyeceğim, sizi özleyeceğim, ekibi özleyeceğim. Beni performans birincisi yapan rakiplerime teşekkür ediyorum" dedi.

Sema'nın elenmesinin ardından kadın yarışmacı sayısının azalmasından dolayı Ilıcalı kural değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Ilıcalı, "Sema'nın elenmesiyle birlikte bu haftadan itibaren artık haftalık takımlar olacak ve takımlarda ikişer kadın olacak. Bu takımları belirlemek için perşembe günü bir konsey olacak" diyerek yeni sistemi anlattı.

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