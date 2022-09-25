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Survivor aşıkları evleniyor

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'dan evlilik yolunda ilk adımı attı. Survivor Mert Öcal doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

25 Eylül 2022 Pazar 15:20
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Survivor aşıkları evleniyor



Survivor ile adını milyonlara duyuran oyuncu ve model Mert Öcal ile bir başka popüler Survivor yarışmacısı Sude Burcu aşklarıyla gündemde. 

Survivor'da Makbule Şakalakoğlu ile ilişkisi varken Sude ile de birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal yarışmadan sonra da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü.

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, evlilik yolunda ilk adımı attı. 

Survivor Mert Öcal doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Herkesin önünde diz çöküp evlilik teklifi yapan Mert Öcal sevgilisi Sude Burcu'dan 'Evet' yanıtını aldı.

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırdı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude, "Evet evet evet" diyerek bağırdı.

Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Survivor'ın popüler isimlerinden Mert Öcal yarışmada aşk hayatıyla öne çıkmıştı.

Nisa Bölükbaşı yarışmada Sude Burcu'ya "Sen ikinci kadınsın. Mert dışarıda benim arkadaşım Makbule ile birlikte!" diyerek tepki göstermişti!

Konuya dair pek açıklama yapmayan Mert Öcal yarışma sonrası da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü.

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