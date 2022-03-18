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Survivor'da acil durum toplantısı!

Sevilen yarışma programı Survivor'da birleşme partisine hızla ilerlenirken, adada gerginlik tavan yapmış durumda. Yeni bölümde de Mert Öcal ile Batuhan Karacakaya birbirine giriyor. Ancak öyle hafife alınacak bir kavgaya tutuşmuyorlar, çünkü acil durum konseyi bile toplanma kararı alıyor.

18 Mart 2022 Cuma 11:59
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Survivor'da acil durum toplantısı!
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Survivor 2022'de mücadele giderek kızışıyor. Birbirinden zorlu parkurlarda yarışan yarışmacılar ise tüm hünerlerini sergiliyor. Adada hayatta kalma mücadelesi ise zaman zaman tatsız anların yaşanmasına da neden oluyor.

MERT VE BATUHAN BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da zaman zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan'ın "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

"BİR SANİYE BİLE KALMAK İSTEMİYORUM"

Kavgadan sonra acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı'ya açıklama yapan Mert, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum" sözleriyle dikkat çekiyor.

BATUHAN'DAN MERT'E SERT SÖZLER

Kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…" ifadelerini kullanıyor.
Ada karıştı! Batuhan ve Mert birbirine girdi, acil durum konseyi toplandı

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