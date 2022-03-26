Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Survivor'da beklenmedik veda

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma Survivor All Star'da sürpeiz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı, 25 Mart akşamı yayınlanan bölümde sağlık sorunları nedeniyle ayrılan yarışmacıyı açıkladı.

26 Mart 2022 Cumartesi 09:14
519 Okunma
Survivor'da beklenmedik veda
banner108

Survivor All Star'da birleşme partisine kısa bir süre kala sürpriz bir ayrılık yaşandı. Acun Ilıcalı, "Her zaman söylüyorum, Survivor'da en önemli şey sağlığınız. Şimdi üzücü bir haberim var. Survivor'da beni en çok ne üzer derseniz bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakması derim. Fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Çünkü bu bir yarışmacımızın Survivor'a veda haberi. Maalesef Elif Survivor'a devam edemeyecek." dedi.

Elif Yıldırım Gören'in mide rahatsızlığı olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek." sözleriyle beklenmedik ayrılığı duyurdu.

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever'e Sinem Kobal kayıtsız kalmadı
'Çok acı çekiyorum' diyen Seray Sever'e Sinem Kobal kayıtsız kalmadı
Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu!
Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu!
İrem Derici gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı
İrem Derici gece yarısı yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim