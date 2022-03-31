Survivor'da dün akşam kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star'ın 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı açıklama öncesinde ise "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" ifadelerini kullandı.

Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yasin Obuz oldu.