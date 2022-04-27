Survivor'da kim elendi?

Survivor elenen isim izleyicilerin gündeminde. Geçtiğimiz hafta takımların karıştırılmasıyla yeni takımlar belli oldu. Survivor'da yeni takımlarla kıyasıya mücadele devam ederken dört dokunulmazlığın üçünü Mavi takım kazandı. Survivor eleme adayları Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe olurken adaya veda eden isim SMS oyları sonucunda belli oldu. İşte 26 Nisan SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim...

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışma Mavi Takım ve Kırmızı Takım olarak devam ediyor. Takımlardaki eşitsizlik nedeniyle takımlar karıştırıldı ve eşitlendi. Survivor'da bu hafta yeni takımların verdiği kıyasıya mücadelelerin ardından eleme adayları belli oldu. Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe eleme adayı olurken şaşırtan isim adaya veda etti. İşte 26 Nisan dokunulmazlığı kazanan takım ve Survivor'da elenen isim hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam Masterchef jüri üyelerinden ünlü şef Danilo Zanna yarışmayı kazanan takıma hazırladığı menüyü pişirecek. Survivor Kadınlar performans mücadelesini 8-2'lik skorla Ünlüler takımı kazandı. Survivor Erkekler mücadelesinde de kazanan takım 8-7'lik skorla Ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim belli oldu. SMS oylaması sonucuna göre en az oyu alan isim eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'a veda eden isim Gökhan oldu.