Survivor 2020’de bu hafta adaya veda eden isim belli oldu.

Ünlüler takımının 4 üyesinin tamamının eleme adayı olduğu haftada yarışmadan elenen isim açıklandı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan Survivor’da kim elendi?

İşte detaylar…

Eleme gecesi öncesinde Survivor'un ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı.

Survivor ünlüler takımı ve gönüllüler takımı haftanın büyük ödül oyununu kazanmak için zorlu anlar yaşadığı oyunu bu hafta 10'a 8'lik skorla gönüllüler kazandı.

Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.

Yarışmanın önceki bölümlerinde Survivor eleme adayları belli oldu.

Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu.

Geçen hafta da oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.

4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan oldu.