Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

Survivor'da şok veda!

Survivor All Star'ın yeni bölümünde sürpriz bir veda yaşanacak. Birleşme partisine günler kala, bir yarışmacı Survivor'dan ayrılıyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, "Hepimiz için üzücü bir haberim var" diyerek eleme dışında yarışmadan ayrılan ismi açıklayacak. Survivor'dan kimin ayrıldığı ise merak konusu oldu.

25 Mart 2022 Cuma 10:07
571 Okunma
Survivor'da şok veda!
banner108

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Survivor All Star'ın 59. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY..."

Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmadan bir ismin ayrıldığını duyurdu. Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Survivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş"
"Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş"
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu: Akıl sağlığı araştırılsın
Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu: Akıl sağlığı araştırılsın
Hande Sarıoğlu tayt tulumunu giydi! Kim Kardashian'a özendi
Hande Sarıoğlu tayt tulumunu giydi! Kim Kardashian'a özendi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim