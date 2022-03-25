Survivor'da şok veda!

Survivor All Star'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemeler başlamıştı. Yarışmaya son olarak Mert Öcal ve Bora Edin veda etmişti. Survivor All Star'ın 59. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

"BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY..."

Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ise dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmadan bir ismin ayrıldığını duyurdu. Ilıcalı, "Survivor'da beni en çok üzen şey, bir yarışmacının bir yarışmacının eleme dışında yarışmayı bırakmak zorunda kalması. Hepimiz için üzücü bir haberim var. Bir yarışmacımız Survivor'a veda edecek" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından ise yarışmacılar büyük bir şok yaşadı.