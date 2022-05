Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor!

Survivor All Star 2022, haftanın 6. dokunulmazlık oyununun oynandığı 105. bölümüyle ekrana geldi. Gerilimin her an arttığı ve dengelerin sürekli değiştiği Survivor All Star 2022'de kaybeden taraf yine gönüllüler takımı oldu. Geceye, dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginlik ile Nisa'nın oyunu alamayınca atış duvarına kafa atması damga vurdu. Nisa Bölükbaşı bu hareketiyle bir kez daha gündem oldu.