Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor!

Survivor All Star 2022'de sona adım adım yaklaşılırken tansiyon giderek yükseliyor.

Oyun parkurlarında Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı arasında yaşanan rekabet ve gerginlik kadar; yarışmacıların takım arkadaşları ile girdikleri tartışmalar da dikkatlerden kaçmıyor.

Survivor All Star'da Merve Aydın ile Parviz'in sakatlıkları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmeleri sonrası eleme yapılmadı.

SURVIVOR'DA İPLER İYİCE GERİLDİ

Haftanın 6. eleme adayının belirlenmesi için dokunulmazlık oyunu oynanan Survivor All Star'da, Evrim ile Sema arasında yaşanan gerginlik ile Nisa Bölükbaşı'nın tüm uğraşlarına rağmen oyunu kaybetmesi sebebiyle atış duvarına kafa atması çok konuşuldu.

SURVIVOR NİSA ATIŞ DUVARINA KAFA ATTI

Haftanın 6. dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın oyunu alamadığında yaptığı davranış, dokunulmazlık oyunu sonucundan daha çok konuşuldu.

Çek Cumhuriyeti'nde yetişen genç yarışmacı, oyunu alamayınca sinirlenip atış duvarına kafa attı.

Öte yandan dokunulmazlık oyun esnasında Evrim'in Sude'ye yenilmesi sebebiyle fırlattığı halka ünlüler benchine doğru gidip Adem'e isabet edince Sema bu duruma tepki göstermeden edemedi.

SEMA İLE EVRİM ARASINDA YAŞANAN TARTIŞMA SURVIVOR'A DAMGA VURDU!

Sema, genç yarışmacıya yaptığı bu davranış üzerine çıkışınca, Evrim ''Ben özrümü diledim, Adem bir şey demiyor sen tepki veriyorsun." diyerek kendini savundu. Evrim'in duyarsız ve fevri davrandığını düşünen Sema ise "Düş yakamızdan, sen ne demek istiyorsun. Neyimiz var bizim Adem'le'' diyerek tepkisini ifade etti.

Evrim, Sema'nın bu sözüne de yanıt vermeden duramadı. Yrışmacı ''Sen nereye çekiyorsun konuyu ya" diyerek Sema'nın bu tepkide haksız olduğunu vurguladı.

Bu hafta Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday'ın potaya girdiği Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybetmesi sebebiyler aralarından bir yarışmacıyı daha eleme adayı göstermek durumunda kaldı.

Gecenin sonunda eleme potasına giren isim Hikmet oldu.