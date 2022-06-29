Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin dolar ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Survivor'da yarı finale kalan isimler belli oldu

Survivor All Star'da ilk yarı finalistler belli oldu. Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel Dominik'teki son oyunda karşı karşıya geldi. Survivor'ın 28 Haziran Salı ekrana gelen son bölümünde, iki yarışmacı ise yarı finale yükselmeyi garantiledi. Peki Survivor'da son oyunu kim kazandı? Survivor yarı finale kimler kaldı?

29 Haziran 2022 Çarşamba 10:57
320 Okunma
Survivor'da yarı finale kalan isimler belli oldu
banner48

Büyük finale hazırlanan Survivor'da Dominik'te son elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Ocak ayından bu yana devam eden zorlu yarışmada, son 4'e kalan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe yarı final oyununda mücadele etti.

Yarı finale kalanlar belli oldu

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarı final oyununu garantileyen iki isim belli oldu. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği sezonun son oyununda Ayşe, ilk turda sakatlandı ve kaybederek SMS oylamasına çıkacak ilk isim olarak belirlendi. Diğer 3 yarışmacı arasında devam eden rekabetin sonunda ise Adem ve Batuhan parkurun galibi olarak yarı finali garantiledi. Yarı finali garantileyen isimler Adem ve Batuhan oldu.

Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar Nisa ve Ayşe ikilisi oldu. Survivor'ın 29 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan bölümünde iki isimden biri veda edecek.

Büyük final 30 Haziran'da

Survivor'ın İstanbul'da büyük finalinde iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''
''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''
İrem Derici 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu
İrem Derici 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu
Özcan Deniz konserinin ana sponsoru Les Ambassadeurs otel!
Özcan Deniz konserinin ana sponsoru Les Ambassadeurs otel!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim