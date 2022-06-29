Survivor'da yarı finale kalan isimler belli oldu

Büyük finale hazırlanan Survivor'da Dominik'te son elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Ocak ayından bu yana devam eden zorlu yarışmada, son 4'e kalan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe yarı final oyununda mücadele etti.

Yarı finale kalanlar belli oldu

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarı final oyununu garantileyen iki isim belli oldu. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği sezonun son oyununda Ayşe, ilk turda sakatlandı ve kaybederek SMS oylamasına çıkacak ilk isim olarak belirlendi. Diğer 3 yarışmacı arasında devam eden rekabetin sonunda ise Adem ve Batuhan parkurun galibi olarak yarı finali garantiledi. Yarı finali garantileyen isimler Adem ve Batuhan oldu.

Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar Nisa ve Ayşe ikilisi oldu. Survivor'ın 29 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan bölümünde iki isimden biri veda edecek.

Büyük final 30 Haziran'da

Survivor'ın İstanbul'da büyük finalinde iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.