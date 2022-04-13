Survivor'dan elenen isim belli oldu

İlk üç eleme adayları Barış Murat, Gizem Memiç ve Parviz yokluk adasına gönderidi.

Hikmet ve Sude performanslarına göre dokunulmaz oldu. Nagihan ile Adem de ünlüler takımından birinci seçildi.

11 Nisan Pazartesi günü toplanan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takım gönüllülerden dördüncü ve son gitme adayı oy çokluğu ile Ayşe oldu.

Bu akşam yapılışan ada konseyinde dört eleme adayın arasından bir isim yarışmaya veda etti. Elenen isim SMS oylaması ile belli oldu.

Eleme potasında Barış Murat, Gizem Memiç, Parviz ve Ayşe yer almıştı.

Suvivor'dan bu hafta elen isim ise Gizem Memiç oldu.