Survivor 2020’den elenen isim 9 Temmuz 2020 Perşembe günü Elif’in potadaki rakibinin belli olmasının ardından açıklandı.

Acun Ilıcalı’nın SMS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte “Survivor’dan kim elendi?” sorusu da yanıt buldu.

İşte bu haftanın ikinci elemesinde adaya veda eden yarışmacı…

Survivor final haftası elemeleri son hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk elemesinde Berkan, Yasin ve Sercan potasından en düşük SMS’i alan Sercan yarışmaya veda etmişti.

Final haftasının ikinci elemesi ise bugün gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyununun sahibi olan Cemal Can diğer isimlere daha yakın olduğunu belirterek Elif’in adını verdi. Böylelikle ikinci eleme öncesi potaya giren ilk isim Elif oldu. Elif’in potadaki rakibi ise 9 Temmuz’da oynanan ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belirlendi.

Son 5 yarışmacının kaldığı programda bir elemenin daha gerçekleşmesiyle birlikte son dörde kalan yarışmacılar da ortaya çıkmış oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

9 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleşen eleme öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara son düşüncelerini sordu. Aylardır adada mücadele veren yarışmacılar finale yaklaştıkları dönemde heyecanlarını dile getirdiler.

Haftanın ikinci elemesinde rakibinden daha az oy alarak Survivor olma hayallerine veda eden isimse Elif oldu.

14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek büyük finalde ise Survivor 2020 şampiyonu izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. En fazla SMS’i alan kişi bu sezonun şampiyonu olacak.