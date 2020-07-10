Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı...
Arabadan mini cephanelik çıktı
Arabadan mini cephanelik çıktı
Korkutmak için silahını çekti
Korkutmak için silahını çekti

Survivor'dan kim elendi?

Acun Ilıcalı’nın SMS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte “Survivor’dan kim elendi?” sorusu da yanıt buldu.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:22
585 Okunma
Survivor'dan kim elendi?

Survivor 2020’den elenen isim 9 Temmuz 2020 Perşembe günü Elif’in potadaki rakibinin belli olmasının ardından açıklandı.

Acun Ilıcalı’nın SMS sonuçlarını açıklamasıyla birlikte “Survivor’dan kim elendi?” sorusu da yanıt buldu.

İşte bu haftanın ikinci elemesinde adaya veda eden yarışmacı…

Survivor final haftası elemeleri son hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk elemesinde Berkan, Yasin ve Sercan potasından en düşük SMS’i alan Sercan yarışmaya veda etmişti.

Final haftasının ikinci elemesi ise bugün gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyununun sahibi olan Cemal Can diğer isimlere daha yakın olduğunu belirterek Elif’in adını verdi. Böylelikle ikinci eleme öncesi potaya giren ilk isim Elif oldu. Elif’in potadaki rakibi ise 9 Temmuz’da oynanan ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belirlendi.

Son 5 yarışmacının kaldığı programda bir elemenin daha gerçekleşmesiyle birlikte son dörde kalan yarışmacılar da ortaya çıkmış oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

9 Temmuz 2020 Perşembe günü gerçekleşen eleme öncesi Acun Ilıcalı yarışmacılara son düşüncelerini sordu. Aylardır adada mücadele veren yarışmacılar finale yaklaştıkları dönemde heyecanlarını dile getirdiler.

Haftanın ikinci elemesinde rakibinden daha az oy alarak Survivor olma hayallerine veda eden isimse Elif oldu.

14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek büyük finalde ise Survivor 2020 şampiyonu izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. En fazla SMS’i alan kişi bu sezonun şampiyonu olacak.

Anahtar Kelimeler:
Survivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afitap Kebap Girne'ye yeni bir soluk getiriyor
Afitap Kebap Girne'ye yeni bir soluk getiriyor
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da kim elendi?
Survivor’da kim elendi?
Survivor’da kim elendi?
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim