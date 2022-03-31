Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Eve gel hemen geberteceğim seni, öldürecem seni”
"Eve gel hemen geberteceğim seni,...
Mağusa'da tecavüz
Mağusa'da tecavüz
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...

Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu

Survivor All Star'da veda eden isim Yasin Obuz oldu. Yasin Obuz'un beklenmedik vedası sonrası Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk ilginç bir yorum yaptı. Semih Öztürk'ün "Yasin’i de yedi bu düzen" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart 2022 Perşembe 12:21
422 Okunma
Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu
banner108

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.

Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk ise elemeyi yakından takip etti. Sezonun ortasında beklenmedik şekilde ekrana veda eden yorumcu Semih Öztürk Yasin Obuz yorumuyla dikkat çekti.

Semih Öztürk Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var" yorumunda bulundu.

Semih Öztürk Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Semih öztürkSurvivor EkstraYasin Obuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...
Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...
Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!
Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu!
Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"
Oryantal Asena makyajsız halini paylaştı! "Başka biri gibi"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim