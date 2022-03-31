Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk'ten Yasin Obuz yorumu

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.

Survivor Ekstra'dan gönderilen Semih Öztürk ise elemeyi yakından takip etti. Sezonun ortasında beklenmedik şekilde ekrana veda eden yorumcu Semih Öztürk Yasin Obuz yorumuyla dikkat çekti.

Semih Öztürk Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var" yorumunda bulundu.

Semih Öztürk Yasin'in elenmesiyle ilgili "Yasin’i de yedi bu düzen. Lobileşmeyle yarışmayı götürenler var" yorumunda bulundu.