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Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

Survivor 2019 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi dünyaevine girdi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:14
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Survivor Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi
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Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi.

Kıbrıs'ta evlenen ikili mutluluklarını sosyal medyadan da paylaştı.

Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı.

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.

Emirbayer imzaları attıktan sonra sosyal medya hesaplarından soyadı kısmına 'Hamidi'yi de ekledi.

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