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Survivor Taner Tolga Tarlacı yıllar sonra ortaya çıktı

2011 yılında Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olduktan sonra sırra kadem basmıştı. Survivor'daki ilginç tavırlarıyla akıllara kazınan Taner Tolga Tarlacı, yıllar sonra ortaya çıktı. Tarlacı'nın akıbetini duyanlar kulaklarına inanamadı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:40
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Survivor Taner Tolga Tarlacı yıllar sonra ortaya çıktı



Survivor'da yarıştığı yıllarda '3 T' lakabıyla anılan Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı'ya belden aşağı küfürler savurduktan sonra, bir anda ortadan kaybolmuştu. Kıbrıs'a yerleştiği tahmin edilen Taner Tolga Tarlacı'nın başına gelenler, duyanları şaşkına çevirdi.

Aslen Kayserili olan Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. Sonrasında ailesiyle Mersin'e taşınan eski Survivor yarışmacısı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla ilişkiler bölümünü bitirdi.

Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu! Survivor Taner Tolga Tarlacı yıllar sonra ortaya çıktı Görenler gözlerine inanamadı

Survivor'a katılarak şöhret kapılarını aralayan Taner Tolga Tarlacı, MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği canlı yayında Acun Ilıcalı'ya hakaretler savurmuştu. Survivor'da yarışmacılara yiyecek ve içecek verildiğini anlatan Taner Tolga Tarlacı, Acun Medya'nın hak yediğini söyleyerek, küfürler yağdırmaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu! Survivor Taner Tolga Tarlacı yıllar sonra ortaya çıktı Görenler gözlerine inanamadı

TANER TOLGA TARLACI ŞİMDİ NEREDE?

İddiaya göre Taner Tolga Tarlacı, haziran ayından beri Kıbrıs'ta bir cezaevinde yatıyor. Tarlacı'nın, kesici aletle gasp etme suçundan hapse girdiği öne sürülüyor. Taner Tolga Tarlacı'nın, Acun Ilıcalı ile ciddi bir dava sürecine girdiği, bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne kaçtığı konuşuluyordu.

Acun Ilıcalı ile kanlı bıçaklı olmuştu! Survivor Taner Tolga Tarlacı yıllar sonra ortaya çıktı Görenler gözlerine inanamadı

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