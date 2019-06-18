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Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak

Survivior Türkiye-Yunanistan'ın 98. yeni bölümde yarışmacılar, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı nakit para ödülü için yarışacaklar

18 Haziran 2019 Salı 15:14
Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak

Büyük finale günler kala Survivor 2019'da oyunlardaki ödüller de büyüyor...

Survivor'ın 17 Haziran Pazartesi ekrana gelen 97. son bölümünde, Kolombiya gezisi ödülü için kıran kırana bir mücadele yaşandı.

ACUN ILICALI O ÖDÜLÜ AÇIKLADI!

30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da Acun Ilıcalı, sürpriz bir ödülü açıkladı.

Survivor'ın 18 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, siyah ve beyaz takım yarışmacıları 10 bin euro kazanmak için ter dökecek.

Ödülü duyuran Ilıcalı, "Arabalarımız bitti. Ancak araba yoksa nakit bir ödül veriyoruz. Kazanan yarışmacı tam 10 bin euro kazanacak" açıklamasını yaptı.

Survivor tarihinde bir ilk olan nakit para ödülünü kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.

KOLOMBİYA TATİLİ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

97. bölümde takımlar Kolombiya ödülü için karşı karşıya geldi.

Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, iki günlüğüne Survivor'ın zor şartlarından uzaklaştıracak olan ödülü kazanmak için büyük mücadele sergiledi.

Oyun sonunda ise siyah takım 10-6'lık skorla kazanmayı başardı.

Ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya'da 2 günlük muhteşem bir tatil yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor
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