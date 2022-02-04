Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu

Survivor yorumu! "Baktı Acun Survivor seyredilmiyor..."

Survivor'da Nisa, Ogeday, Mert ve Sude arasında yaşananlara Söylemezsem Olmaz programında ilginç bir yorum yapıldı. Seren Serengil "Burası Biri Bizi Gözetliyor evi mi? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı" yorumuyla şaşırttı.

04 Şubat 2022 Cuma 09:46
1285 Okunma
Survivor yorumu! "Baktı Acun Survivor seyredilmiyor..."
banner108

Survivor All Star'da Mert Öcal ve Sude yakınlaşması Nisa ve Ogeday'ın müdahalesiyle bölünmüştü. Survivor Mert'in Sude ve eski yarışmacı Makbule ile aşk yaşadığını Survivor'un Gönüllüler Takımı'nda yer alan Ogeday ve Nisa iddia etmişti. Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya karışmış ve bu ilişki ağı yarışmaların önüne geçmişti.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun da gündeminde Survivor'da yaşananlar vardı. Seren Serengil yaşananları duyunca "Burası Biri Bizi Gözetliyor mu? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise bunun üzerine "Müge Anlı'da bile göremezsin bunu" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemal Can Canseven'den Nisa Bölükbaşı isyanı!
Cemal Can Canseven'den Nisa Bölükbaşı isyanı!
Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı!
Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı!
Avşar'dan hamileyim açıklaması
Avşar'dan hamileyim açıklaması









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim