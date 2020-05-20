Survivor’da kim elendi?

Survivor’dan elenen isim 19 Mayıs 2020 Salı günü ünlüler ve gönüllüler takımı eleme adaylarının olduğu gecede Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Eleme konseyinde Survivor 2020 sezonunda bir veda daha yaşandı. Peki, bu hafta Survivor’da kim gitti ve elenen isim hangi takımdan oldu?

Survivor 2020 ada konseyi ünlüler ve gönüllülerden eleme adaylarının olduğu gecede yine nefesleri kesti. Ödüllerin seviyesinin giderek arttığı programda aynı zamanda yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek yükseliyor. İşte bu hafta yaşananlar ve elemeye ilişkin detaylar…

DOKUNULMAZLIK OYUNLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı farklı bir skorla kazanmış bunun ardından ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda kalmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise bu kez ibre tersine dönmüş ünlüler 10-3 gibi farklı bir skor elde etmişti. Bu sayede ikinci konsey gönüllüler adına geçmiş ve gönüllüler takımı eleme potasına isim göndermişti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

2020 sezonunda ilk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler Mert ve Aycan’a oy kullanmış ve bu iki isim ünlülerin eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık sonrası konseyde isim yazan gönüllüler ise Yasin’i açık ara eleme potasına göndermişlerdi. Böylelikle SMS öncesi eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin olarak şekillenmişti.

SURVİVOR’DAN KİM ELENDİ?

19 Mayıs 2020 Salı günü ekrana gelen yeni bölümde bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. Hem ünlülerin hem de gönüllülerin eleme adayının olduğu gecede rakiplerinden daha az oy alarak yarışmaya veda eden isim ise Mert oldu.