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Susan Sarandon sevgili kriterini açıkladı: Aşı yaptırmış olması

74 yaşındaki oyuncu Susan Sarandon sevgili için en önemli kriterinin corona virüs aşısı olduğunu söyledi.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:50
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Susan Sarandon sevgili kriterini açıkladı: Aşı yaptırmış olması

Akademi Ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Caroline Stanbury'nin Divorced Not Dead isimli podcast'inde aşk ve ilişkiler üzerine konuştu. Bir partnerde ne aradığı sorulduğunda Sarandon "Corona virüs aşısı olmuş biri" dedi.

"MACERAPEREST OLMALI"

Independent'ın haberine göre; 74 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti "Erkek ya da kadın olması umrumda değil. Demek istediğim, her yaşa, her renge açığım. Ve bunlar benim için yalnızca teferruat. Ama benim ilgilendiğim şey, maceraperest olmak isteyen biri. Bu noktada, bir aile kurmaya ihtiyaç duymama lüksüne sahip olmalı. Benim bolca ailem var."

"ECZA DOLABINI PAYLAŞMAK GARİP OLURDU"

1979'da boşandığı kocası Chris Sarandon'dan üç çocuğu, eski partneri film yapımcısı Franco Amurri'den bir kızı ve oyuncu Tim Robbins'ten iki oğlu olan Sarandon, yeni bir ilişkiye açık olduğunu söyledi. Sarandon "Biriyle olma fikrine kesinlikle açığım. Bu noktada ecza dolabımı paylaşmak kesinlikle garip olurdu. Sanırım o günler geride kaldı. Yaş aralığımda bir erkek bulmanın zorluklarından biri, pek çoğunun bu noktada statükoyu korumaya, hayatları buna bağlıymış gibi tutunmaya çalışması ve açık ve meraklı olmamaları" diye konuştu.

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