Annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla hasta olduğu ortaya çıkan Aleyna Tilki iyileşti. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve adından söz ettiren Aleyna Tilki son klibindeki iddialı paylaşımını bir üst seviyeye taşıdı.

Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yaparken sütyen yerine çanta takınca olay oldu. Göğüslerini pembe bir çantayla kapatan Tilki paylaşımına "Her durum için mükemmel bahar görünümü" notunu düştü.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına hem destek yorumları hem de eleştiri yorumları geldi. Takipçiler "Ne gerek var bunlara", "Reklam olan çanta ama biz göğüslerini görüyoruz" benzeri yorumlar da bulundu.