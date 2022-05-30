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Sütyen yerine çanta takınca olay oldu

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren ve yavaş yavaş toparlanan Aleyna Tilki ilginç bir paylaşıma daha imza attı. Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yaparken sütyen yerine çanta takınca olay oldu. Tilki'nin sütyensiz pozuna tepki yağdı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:55
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Sütyen yerine çanta takınca olay oldu

Annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla hasta olduğu ortaya çıkan Aleyna Tilki iyileşti. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündeme gelen ve adından söz ettiren Aleyna Tilki son klibindeki iddialı paylaşımını bir üst seviyeye taşıdı.

Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yaparken sütyen yerine çanta takınca olay oldu. Göğüslerini pembe bir çantayla kapatan Tilki paylaşımına "Her durum için mükemmel bahar görünümü" notunu düştü.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına hem destek yorumları hem de eleştiri yorumları geldi. Takipçiler "Ne gerek var bunlara", "Reklam olan çanta ama biz göğüslerini görüyoruz" benzeri yorumlar da bulundu.

Son Güncelleme: 30.05.2022 11:00
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