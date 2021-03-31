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Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım

Rocky serisinin yıldızı Sylvester Stallone, bir döneme damga vuran filmin, dizi versiyonu için çalışmalara başladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:04
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Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım

Rocky Balboa karakteriyle sinemaya damga vuran Slyvester Stallone, Rocky dizisinin müjdesini verdi.

Başrolünde yer aldığı Rocky serisinin geçmişinini anlatan bir dizi yazmaya başlağını beylirten 74 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Streaming için Rocky'nin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbine gitmek için 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olacak." 

Stallone'nin açıklaması dizinin, Rocky'nin boks şampiyonu olmadan önceki yaşamından kesitler sunacağını kesinleştirdi.

İlk kez 1976 yılında vizyona giren ve 6 başarılı filme imza atan seri, spin-off olarak kabul edilen Creed ile devam ediyor. Rocky Balboa'yı iki Creed filminde Adonis Creed'in koçu olarak seyirciyle buluşuyor.

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