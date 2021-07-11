Takipçisinin yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi

Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı programın final yapmasının ardından, kanalın Seda Sayan'la anlaştığı haberleri nedeniyle Sayan'la kavga eden ve uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak'ta programının yeni sunucusu oldu. Akalın, Kanal D'de yayınlanan programının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"4. DALGA GELİNCE GÖRECEĞİM SİZİ"

Ünlü şarkıcının haberi paylaşmasından sonra sosyal medyada çok fazla yorum alan ünlü isim gelen yorumları da yanıtsız bırakmadı. 'Gelinim Mutfakta' programının yeni sunucusu olan Demet Akalın "Bir popstar niye yemek programı sunar" eleştirisine şu yanıtı verdi:

"Allah'a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül'de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!"

Demet Akalın'ın takipçisine yönelik verdiği yanıtta, salgın konusunda genelleme yapması tepkilere neden oldu. Çok sayıda takipçisi, Akalın'ın kullandığı ifadelerin yanlış olduğuna vurgu yaptı.