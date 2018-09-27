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Talat Bulut: Şevval Sam bunun hesabını verecek!

Usta oyuncu Talat Bulut, 3 aydır gündemden düşmeyen hakkındaki iddia ve yargı sürecinin ardından, “Birsen Altuntaş’la Show Zamanı” isimli youtube kanalına konuştu.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:34
Talat Bulut: Şevval Sam bunun hesabını verecek!

Ünlü oyuncu rol arkadaşı Şevval Sam’a sert çıktı.

Ünlü oyuncu, taciz iddialarından sonra kendisiyle rol almak istemeyen Şevval Sam'a "Benimle çalıştığı için 'maalesef' demiş, bunun hesabını verecek" dedi.

Talat Bulut, "Ben onunla (Şevval Sam) konuşmuyorum. Çünkü konuşabilecek paylaşımlarımın olmadığını düşünüyorum. Bir gazeteci kendisine, 'Birlikte çalışacaksınız ne düşünüyorsunuz?' diyor cevabı "Maalesef". Bana kimse benimle çalıştığı için 'maalesef' diyemez. Bunun hesabını verecek. Benim hiçbir şey yapmadığımı düşünecek zekan yok mu? "Taciz zaten kuytu köşede yapılır' diyor. Ne demek bu böyle? Neden, çünkü ben onunla diyalog kurmadığım için. Olay, bu samimiyeti yanlış değerlendirenlerin sorunu bu. Siz şükretmelisiniz ki Talat Bulut gibi bir oyuncuyla çalışıyorsunuz. Aslında bende öğrenecekleri çok şey var. Ama demek ki öğrenmeye açık değiller. Popüler olmak başka bir şey gerçek aktör olmak başka bir şey" şeklinde konuştu.

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Talat BulutŞevval SamBirsen Altuntaş’la Show ZamanıYouTubeMagazinHaber
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