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Tarihe geçti: 1 bölümde final!

Kanal D ekranlarına sadece bir bölümü yayınlanan 'Hayati ve Diğerleri' dizisinin yayınına ara verildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 15:13
Tarihe geçti: 1 bölümde final!
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Televizyoncu İrfan Şahin'in patronu olduğu 1441 Yapım'ın imza attığı eğlenceli dizinin ilk bölümü önceki pazar 'Çocuklar Duymasın'ın yerine yayınlanmıştı. Ancak, Poyraz Karayel'le çıkış yakalayan Celil Nalçakan'ın başrolünü oynadığı dizinin ilk bölümü reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Bunun üzerine Kanal D bir karara imza attı ve yayınına bir hafta ara verdiği 'Çocuklar Duymasın'ı yeniden pazar akşamına aldı. İlk 5 bölümü hazır olan 'Hayati ve Diğerleri'nin yayınına ise ara verildi. Bu gelişmenin ardından geçen hafta kanalın 'Hayati ve Diğerleri' dizisini pazar akşamı saat 22.00 diliminde 'Çocuklar Duymasının hemen ardından yayınlanmayı teklif ettiği ancak yapımcının bunu kabul etmediği konuşuluyor.

Öte yandan dizinin elde kalan 5 bölümü yayınladıktan sonra kaldırılacağı ya da yaz aylarında devam edeceği iddiası da gündeme geldi. Ancak dizinin yapımcısı İrfan Şahin ise MedyaTava'ya, "Şu anda yayında değiliz. Dizinin durumuna eldeki 5 bölümü yayınlandıktan sonra karar vereceğiz. Ancak henüz dizinin yayın tarihini biz de bilmiyoruz", açıklamalarında bulundu.

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