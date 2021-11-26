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Tarihin en acımasız katili!

Seri katiller yüzyıllar boyunca devam eden bir insanlık sorunu olarak kabul edildi. Kitap, dizi ve filmlere konu olan tarihin en karanlık hikâyeleri acımasızlığın sınırlarını zorladı. Tarihin en popüler seri katilleri arasında kabul edilen Ed Kemper’in soğukkanlılığı Mindhunter dizisine ilham oldu. 2.06 metre boyunda ve 145 IQ’ya sahip olan seri katil Ed Kemper annesini öldürecek kadar ileriye gitti.

26 Kasım 2021 Cuma 14:56
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Tarihin en acımasız katili!
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Tarihsel süreç içinde sayısız cinayet işlendi. Bunların büyük bir çoğunluğu çözülürken bazıları ise tozlu raflarda faili meçhul olarak kaldı. Çözülen cinayetlerde ise ölümden büyük bir haz alan seri katillerin varlığı insanlığı şaşırtmaya yetti. Mindhunter dizisinde işlenen Ed Kemper’ın gerçek hayat hikayesini sizler için araştırdık.

ÇOCUKLUĞUNDA ŞİDDET EĞİLİMİ GÖSTERİYORDU

Tam adıyla Edmund Emil Kemper III, 18 Aralık 1948 yılında Burbank şehrinde Edmund Emil Kemper II ve Clarnell Elizabeth Kemper’in ortanca çocukları olarak dünyaya geldi. Ed Kemper doğduğundan yaşıtlarında cüsse olarak iri ve uzundu. Kemper’in anne ve babasının oldukça korkunç ve mutsuz bir evliliği vardı. Babası Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne ve babası gün içinde hiçbir diyalog kurmuyordu. Ebeveynlerin arasında bu gerilim çocuklara da yansıyordu. Çocukluk travmasının etkisiyle Ed Kemper şiddete eğilim göstermeye başladı.

İLK İŞKENCESİNİ KEDİSİNE YAPTI

Henüz 10 yaşındayken Ed Kemper, evcil hayvanları olan kedisini diri diri gömdü. Kedi öldükten sonra gömdüğü yerden çıkartan Ed Kemper, bu sefer de başını kesti ve bir çiviye asarak bir süre sergiledi. 13 yaşındayken ailesinin yeni sahiplendiği kediyi de öldürdü. Annesi kedinin ölüsünü bulana kadar onu kendi elbise dolabında sakladı. Küçük kız kardeşinin oyuncak bebeklerinin başlarını kestiği ayinler yapıyordu. “Gaz odası” ve “elektrikli sandalye” gibi ölüme yakın deneyimleri yaşadığı oyunlar oynamayı seviyordu.

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