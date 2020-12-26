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Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı

Megastar Tarkan, bir sosyal medya uygulamasının yüz değiştirme efektiyle, kendi yüzünü efsane aktör Bruce Lee'nin canlandırdığı karakterle montajlayınca hayranları şaşkına döndü.

26 Aralık 2020 Cumartesi 13:26
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Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı

Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Tarkan, bu defa takipçilerini şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Tarkan-Bruce-Lee-Atlet

Bir uygulamayla efsane aktör Bruce Lee’nin canlandırdığı karakterlerin yerine geçen Mega Star Tarkan, yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Bruce Lee’nin yüzünü video düzenleme programı ile kendi yüzü haline getiren Mega Star paylaştığı videonun altına “Bruce T” notunu düştü.

ATA DEMİRER'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Videoya binlerce beğeni gelirken Tarkan yapılan yorumlar da dikkat çekti.
Ünlü komedyan Ata Demirer ise Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” şarkısına atıfta bulunarak “Kuzu Kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok” yorumunu yaptı.

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