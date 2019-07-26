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Tarkan'dan Liya paylaşımı

Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününde çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:26
Tarkan'dan Liya paylaşımı

Tarkan, 2016 yılında kendisine hayran olan Pınar Tevetoğlu ile nikah masasına oturmuştu. 14 Temmuz 2018'de de kızları Liya'yı kucaklarına alan çift, kızlarının doğum günü için Alzey kentindeki Tarkan'a ait villanın bahçesinde parti düzenlemişti. Çiftin Almanya'daki yakınlarının da dahil olduğu partiye toplam 60 kişi katılmıştı. Ulaşım, konaklama, organizasyon ve süslemeler de dahil olmak üzere Liya'nın partisine Tarkan'ın 150 bin TL'ye yakın masraf ettiği öne sürülmüştü.

DOĞUM GÜNÜNDEN KARELER GELDİ

Tarkan, kızı Liya'nın doğum gününden tam 11 gün sonra bugün bir 'tbt' paylaşımında bulundu. Megastar, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla çekilen karelerini Instagram hesabından "Bugünün tbt'si Liya'mızın ilk doğum gününden olsun dedim" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaştığı karelere 15 dakikada 90 bine yakın beğeni geldi.

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TarkanLiyaHaberGündemKıbrıs
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