Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum!

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündem yarattı. "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleriyle dikkat çeken şarkının iktidara bir eleştiri olduğu iddiaları yer aldı. Özellikle sosyal medyada gelen yorumlarda, klipteki sahnelerin de bir gönderme içerdiği iddia edildi. Muhalefet söz konusu şarkıya övgüyle yaklaşırken, AK Parti ve MHP cephesinden de 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilk yorumlar geldi.

TARKAN'IN 'GEÇÇEK' ŞARKISINA AK PARTİLİ İSİMDEN İLK TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden hem muhalefete hem Tarkan'a yüklendi. Özalan, "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISINA BİR TEPKİ DE MHP'DEN

MHP'li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Özkan klipte "korsan yayın yapıldığını" öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia etti.

"ŞARKIYI CHP SİPARİŞ ETTİ"

Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi.

Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer, iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.

TARKAN YENİ ŞARKISIYLA İLGİLİ NE DEDİ?

Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

'GEÇÇEK' REKORA KOŞUYOR

Şarkı YouTube'da kısa sürede trendlere girerken, 18 Şubat 2022 saat 11.18 itibarıyla 3 milyon 200 bin görüntülenmeyi aştı. Şarkı aynı dakikalarda 330 bin beğeni aldı.

‘Geççek’ şarkısının ön izlemesini Tarkan'ın Instagram hesabında 4 milyon 800 bini aşkın görüntülendi. Şarkı Instagram'da 520 bine yakın beğeni aldı.

Şarkı Twitter'da ise 7.8 milyonluk görüntülenme aldı. Tarkan'ın paylaşımını 56.6 bin kişi alıntı ve retweet yaparken, 247 bini aşkın beğeni aldı.

Ayrıca Geççek Facebook ve Ekşi Sözlük’te de gündem oldu. Tarkan kısa sürede tüm sosyal medya mecralarda büyük bir başarı elde ederek müzik dünyasında son yılların

TARKAN'IN GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ

"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim"