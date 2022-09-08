Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği dev sahne yıkıldı!

Tarkan'ın 9 Eylül’de vereceği konser için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platformda dün akşam saatlerinde beklenmedik bir kaza yaşandı. Günlerdir kurulum hazırlıkları süren sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

Olayın ardından alanda büyük bir panik havası yaşandı.



Sahnenin çökmesini ardından video çeken bir kişinin "Sahne gözümüzün önünde yıkıldı" sözleri dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

BİR İŞÇİ YARALANDI

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sahnenin çöken kısmını kaldırmak için olay yerine vinçler geldi. Dev platformun kaldırılması için alana getirilen 3 vinç ile müdahale başlatıldı. Çöken platformun tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"SAHNE KOMPLE YIKILDI"

Platformun yıkılmasını gören Süleyman Yunus Pirman, gazetecilere, platformun çöktüğü sırada olay yeri yakınlarında bulunduğunu söyledi. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneye baktıktan sonra Cumhuriyet Meydanı doğru yürürken çökmeyi gördüklerini anlatan Pirman, "Çatının çökmesiyle beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu. Güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söylediler. Sahne komple yıkıldı. Sonradan ışıkları da söndürdüler." diye konuştu.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." dedi.

TARKAN: İZMİR'E GİDİYORUM

Ünlü sanatçı Tarkan ise Twitter'dan yaşanan olayla ilgili paylaşım yaptı. Konserin gerçekleşmesi için elinden ne gelirse yapacağını belirten Tarkan, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerini kullandı.

TARKAN'IN SAHNESİ TEPEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü.