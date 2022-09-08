Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Botoks olayında yeni gelişme
Botoks olayında yeni gelişme
Uyuşturucu satıcısı yakalandı... 3 paketi, 3 bin TL!
Uyuşturucu satıcısı yakalandı
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını darp etti
Yemek yapmadı diye kız arkadaşını...
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği dev sahne yıkıldı!

Tarkan'ın İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında konser vereceği dev sahne çöktü. Gündoğdu Meydanı'ndaki platformun yıkılmasının ardından sahne tepeden de görüntülendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Olayın ardından paylaşım yapan sanatçı Tarkan ise "Yoldayım, İzmir’e gidiyorum. Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

08 Eylül 2022 Perşembe 10:34
437 Okunma
Tarkan'ın İzmir'de konser vereceği dev sahne yıkıldı!


Tarkan'ın 9 Eylül’de vereceği konser için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev platformda dün akşam saatlerinde beklenmedik bir kaza yaşandı. Günlerdir kurulum hazırlıkları süren sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

FcFGpORWQAA24Wl

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

Olayın ardından alanda büyük bir panik havası yaşandı.
FcFD2BpWAAAWoWq
Sahnenin çökmesini ardından video çeken bir kişinin "Sahne gözümüzün önünde yıkıldı" sözleri dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

FcFD2BxWYAAgHHa

BİR İŞÇİ YARALANDI

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, sahnenin çöken kısmını kaldırmak için olay yerine vinçler geldi. Dev platformun kaldırılması için alana getirilen 3 vinç ile müdahale başlatıldı. Çöken platformun tekrar eski haline getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

FcFD2BlXwAIw6wN

"SAHNE KOMPLE YIKILDI"

Platformun yıkılmasını gören Süleyman Yunus Pirman, gazetecilere, platformun çöktüğü sırada olay yeri yakınlarında bulunduğunu söyledi. Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneye baktıktan sonra Cumhuriyet Meydanı doğru yürürken çökmeyi gördüklerini anlatan Pirman, "Çatının çökmesiyle beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu. Güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söylediler. Sahne komple yıkıldı. Sonradan ışıkları da söndürdüler." diye konuştu.

BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de olayın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız." dedi.

AW707585_04

TARKAN: İZMİR'E GİDİYORUM

Ünlü sanatçı Tarkan ise Twitter'dan yaşanan olayla ilgili paylaşım yaptı. Konserin gerçekleşmesi için elinden ne gelirse yapacağını belirten Tarkan, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerini kullandı.

TAR

TARKAN'IN SAHNESİ TEPEDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mika Raun'dan sütyensiz poz
Mika Raun'dan sütyensiz poz
Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu?
Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılıyor mu?
Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!
Hanife Gürdal'dan olay yaratacak kalça dansı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim