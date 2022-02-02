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Tarkan koronavirüsü atlattı

Tüm tedbirleri almasına rağmen koronavirüse yakalanan Tarkan, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:25
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Tarkan koronavirüsü atlattı
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Megastar Tarkan, 10 gün önce koronavirüse yakalandığını ve hastalığı atlattığını duyurdu.

Süreci çok hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Megastar, sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

"GAYET İYİYİM"

"10 gün kadar önce Pcr testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim.

Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep.

"SAĞLIKLA KALIN"

Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Covid’i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum"

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