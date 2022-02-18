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Tarkan tartışma yaratan şarkısı 'Geççek'i hangi duygularla yazdığını açıkladı

Tarkan'ın günlerdir beklenen Geççek isimli şarkısı, dün akşam izleyiciyle buluştu. Tarkan'ın kısa sürede gündem olan şarkısında politik mesajlar verdiği iddia edildi. Ancak Tarkan şarkısının çıkacağı gün "Pandemi döneminin gidişatından olumsuz etkilendiğim bir dönemde yazmıştım" dedi.

18 Şubat 2022 Cuma 16:49
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Tarkan tartışma yaratan şarkısı 'Geççek'i hangi duygularla yazdığını açıkladı
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Son albümünü 2017 yılında çıkaran Tarkan, dün akşam yeni şarkısı Geççek'i yayınladı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan, tepkilerin ardından şarkıyı hangi duygularla yazdığını anlattı.

"UMUDUMU KAYBEDER GİBİ OLDUĞUMDA..."

Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı: "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

POLİTİK MESAJ VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapılmıştı.

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