Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Tatili kötü bitti... Corona'ya yakalandı!

Son günlerde sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Demet Özdemir'in tatili kötü bitti. Oğuzhan Koç ile ağustos ayında evlenecek olan Demet Özdemir koronaya yakalandı.

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:11
0 Okunma
Tatili kötü bitti... Corona'ya yakalandı!
banner48

28 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile evlenecek olan Demet Özdemir cephesinden kötü haber geldi. Düğün için 4 milyon lira masraf yapacak olan Özdemir ve Koç çifti bir süredir tatildeydi. Arkadaşlarıyla doya doya güneşin ve denizin tadını çıkaran Özdemir yeni filmi için sete çıkmadan önce virüsü kaptı.

Demet Özdemir, bu hafta sonu film setine çıkmak için hazırlık yapıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özdemir’in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu hemen karantinaya girdi. Özdemir’in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi.

Öte yandan tüm dünyaca büyük ilgi gören serinin yeni filmini usta isim Kıvanç Baruönü yönetecek. “Aşk Taktikleri” serisinin ikinci filmi ünlüler geçidine de sahne olacak. Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmde Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu, Ümit Erdim ve Hande Yılmaz kamera karşısına geçecek.

DEMET ÖZDEMİR'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Demet Özdemir erteleme haberlerini görünce hemen açıklama yaptı. Koronayı ağrılı ve ağır atlattığını açıklayan Özdemir açıklamasında "Ertelenen hiçbir şey yok onu belirtmek isterim. Tedavim devam ediyor yakında iyileşip geri dönüyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlıses'ten babalık itirafı
Tatlıses'ten babalık itirafı
Barış Arduç, hanımcı çıktı
Barış Arduç, hanımcı çıktı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş iddia...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş iddia...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim