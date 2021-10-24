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Tatlıses'in paylaşımındaki gizemli sevgilisi!

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses ve kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmışlardı. Tatlıses'in, kendisinden 39 yaş küçük Ece adında biriyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

24 Ekim 2021 Pazar 17:13
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Tatlıses'in paylaşımındaki gizemli sevgilisi!
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İmparator'un aşk hayatındaki hızına kimse yetişemiyor. 1.5 yıldır aşk yaşadığı Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrılan Tatlıses, kısa süre içerisinde yeni bir aşka yelken açmıştı.

EL ELE PAYLAŞIM YAPTI

İmparator lakaplı ünlü türkücü, sosyal medya hesabından genç bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı. Tatlıses, paylaşımına, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" notunu düştü. Tatlıses'in yanındaki kişinin kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya olduğu iddia edildi. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

İmparator'un sır gibi sakladığı aşkı bakın kim çıktı

KENDİSİNDEN 39 YAŞ KÜÇÜK

2. Sayfa'nın haberine göre; Tatlıses, kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla birliktelik yaşamaya başladı. Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

İmparator'un sır gibi sakladığı aşkı bakın kim çıktı

AYRILIKLARI ŞAŞKINLIK YARATTI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

İmparator'un sır gibi sakladığı aşkı bakın kim çıktı

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününe de katılmamıştı. İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor. Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesGülçin Karakaya
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