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Tatlıses'ten babalık itirafı

İbrahim Tatlıses, uzun yıllar aradan sonra ilk kez Çeşme'de konser verdi. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı. Tatlıses dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 21:43
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Tatlıses'ten babalık itirafı
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Kız çocuklarına hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

BABALIK İTİRAFI!

Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım. Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diyerek vasiyette bulundu.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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