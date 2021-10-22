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Televizyon programında şoke eden itiraf: Bir gecede 18 erkekle yattım ve...

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Louise isimli kadın bir televizyon programında ağızları açık bırakan itiraflarda bulunuldu. Louise, bir gecede 18 erkek ile yattığını ve kocasının kendisini izlediğini söyledi.

22 Ekim 2021 Cuma 12:10
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Televizyon programında şoke eden itiraf: Bir gecede 18 erkekle yattım ve...
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Avustralya'nın Sidney kentindeki bir televizyon programına katılan çiftin anlattıkları en çok konuşulan konular arasına girdi.

30 yaşındaki Louise isimli kadın, kocasıyla aralarındaki ilişkiye dair detaylar verdi. Louise, eşiyle açık bir ilişki yaşadığını ve kendisinin başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söyledi.

Louise, "Bir gecede 18 erkekle yattım. Eşim de bu sırada yanımızdaydı. Evet insanlara farklı gelebilir ancak bizim ilişkimizi diri tutmak açısından önemli... Eşim bu durumdan kötü etkilenmiyor. Bunu gelecekte de yapabiliriz" dedi.

Açıklamalarına devam eden Louise, "Ben erkeklerle ilişki yaşadığım sırada kocam da beni izliyordu. Bu durumdan dolayı mutlu gözüküyordu. Açıkçası ikimiz için sorun teşkil etmeyen bir durum, diğer insanlar için de olmamalı" ifadelerini kullandı.

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