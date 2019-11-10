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Thrones Club 1. Yılını Coşkuyla Kutladı

10 Kasım 2019 Pazar 11:31
Thrones Club 1. Yılını Coşkuyla Kutladı

Gazimağusa’nın ve Kıbrıs’ın en modernin, en ihtişamlı en gösterişli Thrones Club, dün akşam açılmasının 1. yılını görkemli bir eğlence ile kutladı.

NorthernLand Group kuruluşu olan Thrones Club, açıldığından bugüne kadar Dünya yıldızlarından, Türkiye'nin ünlü sanatçılarına kadar bir çok ismi eğlencenin tek adresi Thrones Club'da ağırladı.

Çeşitli dans şovları ile göz kamaştırmayı başaran Thrones Club dün akşam DJ JAN B - DJ UFUK'un satap başında çaldığı müziklerle gelen konuklara muhteşem bir gece yaşadı. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Thrones ClubGazimağusaHaberGündemKıbrısKutlama
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