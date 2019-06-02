Thrones Club İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı

NorthernLand Group bünyesinde Kıbrıs’a yeni eğlence anlayışı getiren Thrones Club dün akşam Türkiye’nin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı. '

İncir' adlı çıkış parçasıyla müzik piyasasına giren ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşan Yalçıntaş, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz gece yaşattı.

İlyas Yalçıntaş'ın "İçindeki Duman" şarkısına eğlenmeye gelenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Kıbrıs’ın eğlencede gözde mekanı olan Thrones Club’da İlyas Yalçıntaş'ı dinlemeye gelenler sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı. (MHA)