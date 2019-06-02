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Thrones Club İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı

İlyas Yalçıntaş Thrones Club'ta Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

02 Haziran 2019 Pazar 18:11
Thrones Club İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı
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NorthernLand Group bünyesinde Kıbrıs’a yeni eğlence anlayışı getiren Thrones Club dün akşam Türkiye’nin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı. '

İncir' adlı çıkış parçasıyla müzik piyasasına giren ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşan Yalçıntaş, kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz gece yaşattı.

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İlyas Yalçıntaş'ın "İçindeki Duman" şarkısına eğlenmeye gelenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Kıbrıs’ın eğlencede gözde mekanı olan Thrones Club’da İlyas Yalçıntaş'ı dinlemeye gelenler sabaha kadar eğlencenin tadını çıkardı. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Thrones ClubIlyas Yalçıntaş
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