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Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" dedi. Kısa sürede tepki çeken Tilbe, yeni bir açıklama yaparak saldırgan köpeklerin insan öldüren kişilerden bir farkının olmadığını söyledi.

12 Mart 2022 Cumartesi 19:08
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Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi!
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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilbe, bu kez de sokak köpekleri hakkında tepki çekecek paylaşımlarda bulundu.

"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır.

Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?

Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da” ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti:

"Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu an çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum."

Yıldız Tilbe: Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin, gebersinler! - Resim : 1

Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeSaldırgan Köpekler
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