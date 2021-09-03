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Tilbe’nin Kıbrıs konseri iptal edildi

Yıldız Tilbe'nin, sosyal medya hesabından yaptığı "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" paylaşımından sonra 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri iptal edildi.

03 Eylül 2021 Cuma 10:41
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Tilbe’nin Kıbrıs konseri iptal edildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıkladı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılar vatandaşları ikiye böldü. Bir kısım aşılarını olurken bir kısım da karşı olduklarını belirterek aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddedenlerin başında ise ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de geliyor. Twitter hesabından sık sık aşıyla ilgili paylaşımlar yapan Tilbe’nin işleri de aksamaya başladı. Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe’nin 18 Eylül’de Kıbrıs’taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

“PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM”

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: “Aşıyı da PCR’ı da reddediyorum. Allah’ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten.”

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Yıldız Tilbe
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