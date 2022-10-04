Timsah Celil süper minisiyle poz verdi...

Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte tiyatroda yer alan ve Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz bir süre önce trans olduğunu açıkladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı da olan ve adını da Meli Bendeli olarak değiştiren başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak süper mini eteğiyle pozlarını paylaşan Meli Bendeli hayranlarından tam not aldı. Yeşilçam'ın usta isimlerinin fotoğraflarıyla poz veren oyuncu "Güzeller içinde" notuyla pozlarını paylaştı.

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası değişimiyle merak konusu olan Çukur'un Timsah Celil'ini görenler "Sen de güzelsin" yorumları yaptı.

TRANS BİREY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.