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Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkenti Ankara'yı bilemedi!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programı tüm hızıyla devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacı, "1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunun yanıtını bilemeyince dikkat çekti. Tıp öğrencisinin o anları sosyal medyada olay oldu.

29 Mart 2022 Salı 10:53
1793 Okunma
Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkenti Ankara'yı bilemedi!
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Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, programa damga vuran anlar yaşandı. "1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunun yanıtını bilemeyen tıp öğrencisi yarışmacıya, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki gibi yanıt geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ŞOK EDEN ANLAR

28 Mart akşamında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı, "1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusunun yanıtını bilemeyince soruyu seyirci jokerini kullandı.

A, B, C ve D şıklarında sırasıyla İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas vardı. Seyirci oylaması sonucunda yalnızca yüzde 40'lık bir bölüm sorunun cevabının Ankara olduğunu savundu. Seyircilerin yanıtına güvenmeyen tıp öğrencisi, 5 bin TL'lik soruda yüzde 50 joker hakkını da kullanmak istedi. Böylelikle Erzurum ve Sivas seçenekleri elendi.

Karar vermek zorunda olan yarışmacı, doğru olan 'Ankara' yanıtını verdi. Bunun üzerine, "Kenan bey burada insan bildiği şeyden bile şüphe ettiği için... Ben de biraz garantici oldum galiba." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıyı tiye alarak, "İyiki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, tartışılmadı." dedi. Ardından, sorunun yanıtını bilemeyen seyircilerin yüzde 60'ına, "Sana söylüyorum seyircilerimiz anlasın. Sadece yüzde 40'ı Ankara demiş." dedi.

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