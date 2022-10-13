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Tom Cruise ölümle tehdit edildi

Tom Cruise ve yönetmen Christopher McQuarrie, Görevimiz Tehlike'de görev aldıkları eski bir set çalışanı tarafından ölümle tehdit edildi. İkili gelişmelerin üzerine güvenlik ekibi tuttu.

13 Ekim 2022 Perşembe 20:36
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Tom Cruise ölümle tehdit edildi



Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ve senarist Christopher McQuarrie ölüm tehditleriyle karşı karşıya.

Görevimiz Tehlike serisinde birlikte çalışan ikili eski bir set personeli tarafından ölüm tehdidi aldı.

Cruise olayın ardından kendisi ve McQuarrie için özel koruma ekibi tuttu.

Ölüm tehditinin eski çalışanın işten çıkarılması, yapım şirketiyle davalık olması ve yıldız oyuncunun Rus oligarklarla yaptığı çalışmalar nedeniyle olduğu öğrenildi.

McQuarrie ve Cruise şu anda 2023 ve 2024'te vizyona girecek iki Mission: Impossible filminin çalışmalarını yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
Tom CruiseChristopher McQuarrieGörevimiz Tehlike
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