Tom Cruise ölümle tehdit edildi

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ve senarist Christopher McQuarrie ölüm tehditleriyle karşı karşıya.

Görevimiz Tehlike serisinde birlikte çalışan ikili eski bir set personeli tarafından ölüm tehdidi aldı.

Cruise olayın ardından kendisi ve McQuarrie için özel koruma ekibi tuttu.

Ölüm tehditinin eski çalışanın işten çıkarılması, yapım şirketiyle davalık olması ve yıldız oyuncunun Rus oligarklarla yaptığı çalışmalar nedeniyle olduğu öğrenildi.

McQuarrie ve Cruise şu anda 2023 ve 2024'te vizyona girecek iki Mission: Impossible filminin çalışmalarını yürütüyor.