Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, sevenlerinden özür diledi

Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle adını duyuran ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Irmak Arıcı, geçtiğimiz ay trafikte bir adamla tartışmış ve yüzüne tükürmüştü. Bu görüntüleriyle günlerce konuşulan Arıcı, haftalar sonra sessizliğini bozdu.

ÖNCE ADAMIN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ SONRA KONSERİNDE ŞARKI SÖYLEMEDİ

Koronavirüs salgınına aldırış etmeden adamın yüzüne tüküren sonra da kolunu sıkan Arıcı, olayın ardından sahneye çıktığı mekanda da tepki çekerek bir olaya imza atmıştı. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca sahnede beklemiş sonra da kulise gitmişti.

"HER ŞEY İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Peş peşe yaşanan olayların ardından tepkilerin odağı olan genç şarkıcı, 491 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından özür paylaşımı yaptı. Ses stüdyosunda çektirdiği bir pozunu paylaşan Arıcı, paylaşımına şu notu düştü: "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum. Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü. Milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak."