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Transparan giyen Seren Serengil: Müşterimin kucağına...

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil Gülşen'e söylediği ağır laflar unutulmadan sahneye iddialı bir transparan ile çıktı. Hakan Akkaya imzalı elbisesiyle olay olan Seren Serengil Gülşen'e laf etmeyi ise ihmal etmedi. Seren Serengil yine sosyal medyanın gündemindeydi...

21 Mart 2022 Pazartesi 11:04
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Transparan giyen Seren Serengil: Müşterimin kucağına...
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Her fırsatta Gülşen'in sahne tarzını ve yaptıklarını eleştiren, ağır ifadeler kullanan Seren Serengil de sahnede açıldıkça açıldı. Hakan Akkaya imzalı bir transparan giyen Seren Serengil sorular üzerine sözü yine Gülşen'e getirdi.

"17 yıl sonra zor bir işi başardım. Artık yeni nesle de hitap ettiğimi düşünüyorum" diyen Serengil kendini överek "Salon Birleşmiş Milletler gibi. Amerika'dan gelen var, Almanya'dan gelen var, Belçika ve Hollanda'dan gelen var. Daha büyük bir mutluluk hayal edemiyorum şu an" dedi.

SÖZÜ GÜLŞEN'E GETİRDİ

Tercih ettiği sahne kıyafetiyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Serengil, "Sahne böyle cesur kıyafetleri kaldırır. Bu bir şov ama hareketler çok önemli. Bazen Gülşen'i eleştiriyoruz ama kıyafetlerini değil yaptığı hareketleri eleştiriyoruz. Yoksa ben sahneye çıktığım ilk günden beri dekolte giymişimdir. Sanatçının bir ağırlığı olmalı. Gidip de müşterimin kucağına oturmam mümkün değil. O bana güzel gelmiyor" sözlerini kullandı. (Snob Magazin)

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