Tülin Şahin yaşıyla ilgili kafa karışıklığını giderdi

Hamilelik sürecinde olduğu kadar, doğum sonrasında da takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Tülin Şahin, Kasım ayında kucağına aldığı kızı Siena Leyla’nın ’40’ını çıkardı. Kızının 40’ının çıktığı gün kendisi de 40 yaşına giren Şahin, kızına sarıldığı fotoğrafın altına, “Günaydın anne! Doğum günün kutlu olsun… Bugün ikimiz için de özel… Onun bugün 40'ı çıktı. Ben bugün 40 oldum!” notunu düştü. Şahin ayrıca yine kızının ağzından yaşıyla ilgili bir kafa karışıklığına da yanıt verdi. 1979 doğumlu olduğunu söyleyen Şahin, bebekken geçirdiği bir trafik kazası ve sonrasında yaşanan süreçler nedeniyle doğum tarihini 1980 olarak saydığından bahsetti. İşte Tülin Şahin’in o satırları:

“Anne, soruyorlar 39’mu 40’mısın? Kimlik 13.12.1979 hayata yeniden merhaba demem 1980… Ben sadece Siena kadar yani 40 günlük bebek iken annem ve babam ile bir trafik kazası geçiriyoruz. Ve ben yaşam mücadelesi veriyorum. Bu yüzden anneme göre yaşama yeniden merhaba demem 1980. O yüzdendir belki Siena bu tarih karışıklığı…”