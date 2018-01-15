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Turabi'den şok açıklama: Survivor'a gitmiyorum!

Dün gece Turabi'nin instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Peki Turabi, Survivor 2018'e gitmeyecek mi neler oluyor? Gelin hep birlikte olanlara bakalım.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:01
Turabi'den şok açıklama: Survivor'a gitmiyorum!
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Survivor 2018'in başlamasına sayılı günler kaldı. 10 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Survivor'da neler olacak şimdiden merak konusu oldu. 

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan ve yaptıklarıyla fenomen hale gelen Turabi bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyordu.

Kendi yaptığı paylaşımlarla da Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran ve rakiplerini korkutan Turabi'den dün şoke eden bir paylaşım geldi.

SURVIVOR'A GELMİYORUM DEDİ

Turabi instagram hikayesine yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi.

Turabi, instagram hikayesine "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı. Sosyal medyada Turabi ifşaları geliyor yorumu yapılmaya başlandı. Neler olduğu merak konusu olurken Turabi yaptığı son paylaşımla yok artık dedirtti!

"Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı Survivor'da da tartışmaya neden olacak hareketler yapan Turabi'nin bu paylaşımı gündemden düşmedi.

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 böyle bir giriş yapmış oldu.

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Son Güncelleme: 15.01.2018 18:00
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