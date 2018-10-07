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Türk sinemasının acı günü!

Türk sinemasının emektar ismi yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere vefat etti.

07 Ekim 2018 Pazar 10:48
Türk sinemasının acı günü!

Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmış 64 yalındaki yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'nin, hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Türk sinemasının emektar ismi yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'yi kaybettik. Kanser hastalığı ile savaşan Renklidere, maalesef mücadelesini kaybetti. Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Yunus Bülbül, Devran Çağlar ve Fulden Uras gibi isimlerin filmlerini çekmiş ve ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Cenazesi bugün 7 Ekim 2018 Pazar günü, Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve aynı hastalıktan kaybettiği eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

KAMİL RENKLİDERE KİMDİR?

1 Ağustos 1954 yılında Karaman'da dünyaya gelen Kamil Renklidere, 1979 yılında Türkan Şoray'ın ‘Hazal' isimli filminde rol alarak sinemaya girdi ve yine aynı sene Kemal Sunal'ın ‘Umudumuz Şaban' isimli filminde rol aldı. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalışan Renklidere, 1986 yılında Erdal Özyağcılar ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı ‘Hastane' filmi ile yönetmenliğe başladı ve çok sayıda ünlü ismin filmlerini çekti. 1987 yılında Tarık Akan'ın ‘Çark' isimli filminde de rol alan Renklidere, 1992 ve 1997 yılları arasında ATV'de şef yönetmenlik görevini üstlenendi. Renklidere'nin, çektiği belgesel filmleri ve çok sayıda ödülü bulunmaktadır.

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Türk SinemasıHaberKKTC
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