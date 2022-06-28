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Türkan Şoray: Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Cüneyt Arkın'ın her fırsatta büyük hayranlık duyduğunu söylediği Türkan Şoray da bir paylaşım yaptı. Usta oyuncu acısını "Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım" cümleleriyle ifade etti.

28 Haziran 2022 Salı 14:40
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Türkan Şoray: Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım
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Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray birlikte pek çok filmde rol aldığı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberiyle sarsıldı. Türkan Şoray Cüneyt Arkın ile bir karesini paylaşarak acısını takipçileriyle paylaştı.

Türkan Şoray paylaşımında "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak." dedi.

"SANA AŞIK OLDUĞUM KADAR..."

Yıllar sonra Türkan Şoray’ın sunduğu “Sinema Benim Aşkım” programına katılan Cüneyt Arkın, usta oyuncuya olan hayranlığını şu sözlerle dile getirmişti:

“Sana aşık olduğum kadar sinemaya da aşıktım. İkisi bir araya gelince şaşırıyordum. Biz o filmlerde oynamıyorduk, aşkı var ediyorduk.”

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