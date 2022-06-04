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Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir arada

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Eskişehir'de İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışına katıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 14:37
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Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir arada

Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi. İkili Eskişehir'de İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışına katıldı.Müzenin açılışı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin müziğiyle yapıldı. 

Tarihi Odunpazarı bölgesinde 1890 yılında yapılan konağın restorasyonun ardından kent müzeleri arasında yerini alan İmren Erşen Oya Müzesi'nde, sanatçının Türkiye genelinden ve ziyaret ettiği Balkanlar'dan topladığı yaklaşık 9 bin eser bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan ressam İmren Erşen, "Eskişehirli olduğum için vefa borcumu ödemek istedim. Çok mutluyum, umarım beğenirsiniz." diyerek katılımcılara teşekkür etti. Şoray ise kendisi için çok büyük anlam taşıyan müzenin açılışında olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Müzenin kendisi için çok anlamlı olduğuna işaret eden Şoray, "Çünkü burada acı, gözyaşı, sevinç her şey var. Onları içinde ayrı bir hayat var. Ben yemeni takmayı çok severim, burada da çok güzel örnekleri var" dedi.

Eskişehir’in çok özel bir şehir olduğunu belirten İnanır da "Bu müze tüm dünyaya duyurulmalı. Çünkü ülkemizin kültür ve sosyal hayatının en önemli tanıkları bu müzede" dedi.

Programın son bölümünde İmren Erşen, sanatçılar Şoray ve İnanır'a yazma hediye etti.

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